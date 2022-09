Evade dai domiciliari, irrompe in casa dell'ex compagna e la picchia: in carcere un 28enne

E' evaso dai domiciliari per aggredire e picchiare la sua ex compagna. Un giovane di 28 anni è stato arrestato e portato in carcere dagli agenti del commissariato di Mondello. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip come aggravamento della misura degli arresti domiciliari in atto dal mese di agosto.

I fatti risalgono alle prime ore del mattino del 6 settembre. Il 28enne - palermitano residente in provincia - è evaso dai domiciliari per recarsi dalla sua ex compagna e aggredirla. Giunti sul posto per la segnalazione di una lite, gli agenti hanno trovato la donna in lacrime, con il viso insanguinato e con varie ecchimosi.

La vittima ha raccontato di essere stata picchiata violentemente dal 28enne che, dopo aver scavalcato il cancello ed essersi introdotto nella sua abitazione, l'avrebbe colpita con calci e pugni. Portata in ospedale, la donna è stata medicata con una prognosi di sette giorni.