Evade 3 settimane prima della fine della reclusione e se ne va a spasso: preso un palermitano

Un uomo di 39 anni non ha resistito alla reclusione ed è scappato da una comunità di recupero per andare in giro per Guarcino, in provincia di Frosinone

Tra qualche giorno terminerà di scontare la sua pena ma intanto fugge dalla comunità nel nord della Ciociaria dove era stato trasferito dalla Toscana e se ne va in giro per il paese. Nelle ore scorse, a Guarcino, nel Frusinate, i carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà un 39enne palermitano, con precedenti per reati di furto, ricettazione e stupefacenti che ora dovrà rispondere del reato di evasione.

Come disposto dall’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Firenze, nella mattinata di ieri l’uomo era stato portato dal personale della polizia penitenziaria, dal carcere di Arezzo alla comunità “In dialogo” di Trivigliano, in provincia di Frosinone, per essere sottoposto alla detenzione domiciliare (il palermitano deve scontare un fine pena fino al 25 aprile 2021, per furti commessi ad Arezzo nel 2020). Dopo poche ore però il 39enne si è allontanato arbitrariamente dalla comunità ed è stato fermato dai carabinieri di Guarcino mentre passeggiava per le vie del centro di Trivigliano. E' stato deferito e riaccompagnato in comunità dove sconterà la detenzione domiciliare.