"Non sto bene, ora vi apro", ma è fuori casa: carabinieri lo arrestano per evasione dai domiciliari

Evade dai domiciliari ma viene sorpreso dai carabinieri. I militari di Assisi, durante i controlli alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione in carcere, hanno accertato che l'uomo, ai domiciliari per una rapina aggravata commessa nel palermitano nell’agosto del 2021, non era in casa.

Ha anche cercato di "fregare" i carabinieri. Contattato al cellulare l’uomo ha detto di non sentirsi bene e che avrebbe aperto nel giro di qualche minuto. I militari non hanno abboccato e lo hanno atteso sul retro dell’abitazione, dove è arrivato di corsa poco dopo nel tentativo di rientrare senza essere visto. L'uomo è stato denunciato per evasione al giudice di Perugia.