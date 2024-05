VIDEO | Roberto Salis a Palermo: "Ilaria è ancora provata, se dovesse vincere sarà una bella sorpresa"

"Se dovesse farcela penso che molta gente resterebbe sorpresa perché ha una grande determinazione, Ilaria è molto brava a studiare. Io ho visto e vedo tuttora molte persone che fanno questo mestiere e penso che se studiassero di più i temi di cui parlano tutti quanti ne avremmo dei vantaggi". A parlare è Roberto Salis, papà di Ilaria, attivista agli arresti domiciliari in Ungheria con l'accusa di aggressione a militanti neonazisti e candidata alle Europee dell'8 e 9 maggio con la lista di Alleanza Verdi-Sinistra, a margine di un incontro a Villa Filippina.

"Ilaria sarà una bella sorpresa", ha assicurato papà Roberto, spiegando: "Le ho detto: 'Dopo tutto quello che ho fatto io e stanno facendo tanti altri per la tua candidatura devi essere la migliore". I temi su cui Ilaria si spenderà in Europa se eletta? "Le migrazioni, le carceri, i diritti umani e civili: se dovesse capire che le cose non vanno come dovrebbero Ilaria sarà pronta a dare filo da torcere".

A proposito delle condizioni di salute della figlia: "Ho sentito Ilaria anche pochi minuti fa, ci sentiamo di frequente perché abbiamo la possibilità di comunicare in qualsiasi momento adesso. E' ancora molto provata, molto debole, credo sia un po' anemica, ha una propensione per questo problema e l'alimentazione avuta in questi 16 mesi non l'ha aiutata".

"Il processo è stato aggiornato al prossimo 6 settembre - ha spiegato -, ma noi vogliamo evitare un'altra udienza a Budapest. Il nostro obiettivo è portare Ilaria in Italia per affrontare un processo in un modo consono alla realtà oggettiva dei fatti di cui è accusata". In queste settimane girando l'Italia per la candidatura della figlia alle Europee "ho incontrato gente totalmente indignata per la violazione dei diritti umani e gente che, al contrario, pretenderebbe di lasciarla lì e buttare la chiave. E' ovvio che io sto con i primi". Insieme a lui anche l'ex sindaco Leoluca Orlando, capolista di Avs nelle Isola: "Proporrò in Europa un Erasmus per contadini e agricoltori"