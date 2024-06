Palazzo Quaroni, la Eurocostruzioni: "Chiarimenti sulla sentenza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A chiarimento di quanto pubblicato ieri, la società Eurocostruzioni, di cui è procuratore Gioacchino Imburgia, assistita nella vicenda dal team legale degli avvocati Stallone, Ficano e Gallina, intende fare alcune precisazioni in merito alla sentenza del 17 giugno 2024 n.1986, con la quale il Tar Palermo ha deciso il giudizio proposto da alcuni residenti di Palazzo Quaroni della via Maqueda, che avevano contestato la modifica dell’originaria configurazione del “verde” nella corte interna del complesso, chiedendo un risarcimento economico per il deprezzamento dei propri immobili.

I residenti avevano impugnato la determinazione dirigenziale del Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Città Storica n.138 del 5 ottobre 2016 del Comune di Palermo e altri atti connessi e presupposti resi dal Comune e dalla Soprintendenza Beni culturali della Regione Sicilia. La società vuole chiarire che il Giudice Amministrativo, pur annullando la variante adottata dal dirigente comunale per vizio d’incompetenza, ha respinto la richiesta risarcitoria dei residenti, ritenendola infondata. Il Collegio ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dai ricorrenti precisando che “la pretesa vantata, avente a oggetto da un lato il danno non patrimoniale alla salute e, dall’altro, il pregiudizio di carattere patrimoniale legato al decremento di valore degli immobili, è rimasta del tutto indimostrata nel corso del giudizio; la parte ricorrente non ha allegato alcunché a riprova di quanto dedotto, a eccezione di una valutazione di un’agenzia immobiliare indicante un deprezzamento di alcuni appartamenti (in misura non quantificata)”.

Il Tar ha, altresì, ritenuto irricevibile, perché tardiva, la loro domanda di annullamento delle concessioni edilizie e dei pareri della Soprintendenza relativi all’area Quaroni. La sentenza ha giudicato, come testualmente si legge “irricevibile il ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui con esso si impugnano le concessioni edilizie n.11/2012, n.54/2013 e n.56/2015 e presupposti pareri della Soprintendenza, in quanto atti già noti ai ricorrenti sin dal momento dell’acquisto delle rispettive proprietà con atto pubblico che espressamente li menzionava. I menzionati provvedimenti autorizzativi a monte della delibera, che avevano di fatto già previsto l’eliminazione degli alberi dalla corte interna del complesso, restano, dunque, salvi ed efficaci.