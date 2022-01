Anteas Palermo, il pensionato Eugenio Paolizzo è il nuovo presidente dell'associazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Eugenio Paolizzo, pensionato palermitano, è il nuovo presidente di Anteas Palermo, l’associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà promossa dalla Cisl. Ex impiegato Enel, iscritto nel sindacato dal 1970 ha anche ricoperto il ruolo di segretario generale della Flaei Cisl Palermo, la federazione lavoratori elettrici e da diversi anni quello di responsabile Fnp Cisl (la federazione dei pensionati) del quartiere di Mezzomonreale di Palermo. Succede ad Armando Zanotti eletto nella segreteria della Fnp Cisl Palermo Trapani.

“Continueremo nell’impegno avviato dal mio predecessore - ha affermato Paolizzo – perché siamo sempre più convinti che in questa epoca senza precedenti, che ha messo in luce tutte le fragilità del nostro sistema sociale, serve sempre di più l’azione del volontariato. Saremo sempre, nel rispetto delle regole anti Covid, vicini agli anziani soli fra i principali destinatari delle nostre attività come gli incontri sulle prevenzione e la cura di particolari patologie, i corsi di inglese, di informatica e tanto altro. Cercheremo inoltre di avvicinare i più giovani con progetti specifici a loro indirizzati, perché siamo dell’idea che il mondo del volontariato abbia bisogno di loro”. Per Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani “l’Anteas svolge da sempre un’azione nel campo sociale molto importante per il nostro territorio. Sappiamo che proseguirà in questa strada, proprio perché dove spesso le istituzioni mancano, è il volontariato a far sentire la sua presenza e vicinanza nei confronti di chi sta peggio e questo ancor di più davanti a una crisi così forte che sta facendo emergere nuovi bisogni sociali che spesso non trovano risposte da parte di chi dovrebbe fornirle”.