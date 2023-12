Fondazione Teatro Massimo, Ettore Artioli è il nuovo direttore esecutivo

Ettore Artioli è il nuovo direttore esecutivo della Fondazione Teatro Massimo. E' ricaduta sull'ex presidente di Amia e Amat la scelta del sovrintendente Marco Betta che ha conferito l'incarico al palermitano di 63 anni, laureato in giurisprudenza, che ha un "curriculum imprenditoriale e associativo di alto profilo - si legge in una nota - che lo ha visto alla guida di grandi aziende, con un numero elevato di dipendenti e notevoli complessità operative, sia nel settore pubblico che in quello privato".

Artioli è stato presidente e amministratore delegato di Amia spa dal 1994 al 2001, mentre dal 2012 al 2013 ha svolto lo stesso ruolo per Amat. Nel mezzo l'esperienza con Confindustria Sicilia, di cui è stato presidente dal 2002 al 2004, e quella di vicepresidente nazionale dell'associazione degli industriali dal 2004 al 2008. E' giornalista pubblicista ed esperto di temi ambientali. A nome del consiglio di indirizzo e di tutti i lavoratori della Fondazione, il presidente Roberto Lagalla e il sovrintendente Marco Betta danno il benvenuto ad Artioli che prende il posto lasciato da Paolo Rizzuti.