"Nessuna estorsione ai danni delle sorelle Napoli": dopo tanto clamore assolti tutti gli imputati

Il loro caso è tra i più noti d'Italia e per mesi e mesi, complici anche alcune trasmissioni televisive, la loro storia, dalla provincia di Palermo, ha avuto una ribalta nazionale. Ma alla fine il tribunale di Termini Imerese ieri ha stabilito che le sorelle Ina, Irene e Anna Napoli - titolari di un'azienda agricola tra Mezzojuso e Corleone - non sarebbero state vittime di alcun tentativo di estorsione.

Il collegio presieduto da Sandro Potestio ha infatti assolto dalle accuse, dichiarandone prescritte altre, i cugini Giuseppe e Simone La Barbera, Antonino Nenè Tantillo e Liborio Tavolacci, imputati nel processo nato dalle denunce delle sorelle, e difesi dagli avvocati Filippo Liberto, Antonio Di Lorenzo, Salvatore Aiello e Raffaele Bonsignore.

Nello specifico, i fratelli La Barbera sono stati assolti dall'accusa di calunnia, mentre il solo Simone La Barbera assieme a Tantillo e Tavolacci sono stati scagionati proprio dal tentativo di estorsione. Tutti gli imputati sono stati poi assolti dalle accuse di invasione di terreni, ma anche in relazione alle presunte uccisioni di animali e ad altri gesti intimidatori, come il danneggiamento di lucchetti. Agli imputati veniva contestata anche un'aggressione avvenuta con il lancio di sassi e in questo caso il reato è stato invece dichiarato prescritto.

Secondo la ricostruzione della Procura, le imprenditrici avrebbero subito per anni minacce ed intimidazioni, ma anche sconfinamenti di bestiame, ritrovandosi pure con le recinzioni tagliate, con l'unico scopo di spingerle a cedere le loro proprietà o la gestione della loro azienda. Una vicenda per la quale l'ex presidente della Regione, Nello Musumeci, aveva manifestato la sua solidarietà alle imprenditrici che erano state persino audite in commissione Antimafia. Ma le accuse non hanno retto al termine del dibattimento.