"Dammi i soldi, servono per le famiglie dei carcerati": arrestato per tentata estorsione

In manette un pluripregiudicato palermitano di 40 anni. La vittima un commerciante di via Roccazzo. In azione la Mobile: "Il modus operandi della richiesta non ha lasciato dubbi di interpretazione agli inquirenti, ritenendolo tipica espressione del metodo mafioso"