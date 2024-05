"Estorsione ai lavoratori di una sala bingo", chiesta la condanna del deputato regionale Gennuso

Avrebbero costretto tre ex dipendenti della sala bingo "Magic Sar" di via Villagrazia ad accettare e firmare una transazione con la quale avrebbero dovuto rinunciare a due terzi della loro liquidazione, pena la riduzione dell'orario di lavoro da 9 a 3 ore giornaliere. Un'estorsione, secondo il sostituto procuratore Alfredo Gagliardi, per la quale oggi ha chiesto al tribunale la condanna del deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso e del padre Pippo Gennuso, che ha ricoperto la stessa carica all'Ars, titolari dell'attività dal 2015, e di altri due imputati.

La requisitoria arriva a 5 anni dal rinvio a giudizio e a ben 9 dai fatti al centro del processo. Nello specifico il pm ha chiesto 7 anni per Riccardo Gennuso, 6 anni e 8 mesi per suo padre, ma anche 6 anni e 4 mesi per Leonardo Burgio (titolare della precedente gestione), e 6 anni e 5 mesi per il sindacalista della Cildi, Antonino Bignardelli. Gli ultimi due rispondono anche di truffa perché - secondo l'accusa - avrebbero raggirato gli impiegati facendo credere loro che la società stava per dichiarare il fallimento e che dunque per loro l'unica via d'uscita sarebbe stata quella di rinunciare a una parte dei soldi.

Pippo Gennuso, che all'epoca dell'inchiesta era in carica all'Ars, ha sempre respinto le accuse, sostenendo che né lui né suo figlio "eravamo proprietari del bingo" e sottolineando che "non c'è stata nessuna minaccia perché tutti i lavoratori hanno firmato l'accordo assistiti dal sindacato. La trattativa è stata fatta dagli ex proprietari". I lavoratori si sono costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Michele Calantropo, Serena Romano, Alessandra Nocera, Francesca Cellura e Spedale.

"O bevete o affogate", "ti conviene che ti prendi questi soldi perché non solo non vedrai più soldi, ma non ti farò mai lavorare. Sai chi sono io. Ricordati che hai due figli da campare" e ancora "troverete tutte le porte chiuse, dove andrete a lavorare?". Sarebbero queste le minacce ricevute dagli ex dipendenti del bingo per sottoscrivere la transazione e rinunciare ai due terzi della loro liquidazione. In un caso da 22.500 euro si sarebbe così passati a 7 mila, in un altro da 20 mila euro a circa 6 mila e nell'ultimo il lavoratore avrebbe dovuto dichiarare di aver ricevuto i soldi, senza però intascare proprio nulla. Come emerso durante le indagini, quindici dipendenti decisero di firmare l'accorso, mentre questi tre denunciarono invece le presunte pressioni.