Estia spa, nasce un movimento per la rinascita dell'amministrazione condominiale

L'evento, organizzato da Estia SpA, ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, tra cui 60 amministratori di condominio che hanno sostenuto la prova scritta per l'aggiornamento professionale dm140. Tra i partecipanti si sono distinti esperti di rilievo nazionale, autorità istituzionali e professionisti del settore, che hanno arricchito la giornata con contributi preziosi. I temi trattati sono stati molteplici e di fondamentale importanza per il futuro delle città, con un focus particolare sulla rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale degli edifici e la gestione efficiente delle risorse. Il dibattito si è concentrato sulla sicurezza degli edifici, la gestione documentale, il controllo dei fornitori, Smart City e rigenerazione urbana, comunità energetiche e di autoconsumo, nonché sulla gestione delle informazioni e la privacy.

Tra le figure di spicco presenti all'evento si sono distinti Edy Tamajo, Assessore Regionale attività Produttive, Roberto di Mauro, Assessore Regionale Energia e Pubblica Utilità, Gaspare Vitrano, Presidente Commissione Attività Produttive Regione Sicilia, Francesco Scoma, Presidente di AMG Energia S.p.A,, il Presidente del Consiglio Comunale, Giulio Tantillo, e diversi assessori regionali e locali, che hanno sottolineato l'importanza di iniziative come questa nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle città. Andrea Sprio, Direttore di Estia Palermo ha commentato: "Questa giornata è stata un'importante occasione di lavoro, approfondimento e condivisione. Siamo grati per l'entusiasmo e l'interesse dimostrati dai partecipanti e auspichiamo di poter replicare presto un evento simile anche a Catania, dove Estia Spa sta aprendo una nuova filiale." L'evento ha segnato l'inizio di un movimento importante per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, la sicurezza delle comunità condominiali e la corretta gestione dei dati personali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana e aumentare il valore delle città. Siamo pronti ad accogliere tutti gli amministratori di condominio, fornitori e condòmini che vorranno unirsi a questo movimento. Basterà visitare il nostro sito web www.estia.homes dove troverete tutte le informazioni sulle iniziative future e i riferimenti per mettervi in contatto con noi. Vi anticipiamo che data la riuscita dell’evento il prossimo anno verrà replicato, convinti di vedere un coinvolgimento ancor più importante degli stakeholder di settore" .