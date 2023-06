VIDEO | Estate tra i rifiuti? La Rap: "C'è un'emergenza peggiore del passato, viviamo alla giornata"

Il presidente Giuseppe Todaro non nasconde le difficoltà: "Abbiamo 80 persone in meno rispetto all'anno scorso, ogni giorno 50 mezzi guasti. Il personale non è sufficiente e ha un'età media di 55 anni, servono le assunzioni ma non abbiamo la bacchetta magica". Bellolampo? "Sono fiducioso sui lavori per la settima vasca"