Spiagge pulite, sicure e facilmente raggiungibili: il piano di Lagalla per l’estate

Da Sferracavallo alla Bandita, passando per Mondello e Vergine Maria. Tutte le borgate marinare devono essere pulite, sicure e facilmente raggiungibili. È in estrema sintesi quanto previsto da una direttiva che il sindaco Roberto Lagalla ha inviato a cinque assessori (Pietro Alongi, Dario Falzone, Giuliano Forzinetti, Maurizio Carta e Alessandro Anello), al comandante della polizia municipale Angelo Colucciello e ai presidenti delle società partecipate Amat, Rap e Reset (Giuseppe Mistretta, Giuseppe Todaro e Fabrizio Pandolfo).

La direttiva che avrà validità dal 15 giugno al 30 settembre di quest'anno dà una serie di indicazioni e chiarisce le competenze. Alla Rap tocca la pulizia delle spiagge libere, compresa la rimozione di alghe su aree demaniali, il diserbo nelle strade dei quartieri in prossimità del mare, l'esecuzione di eventuali interventi finalizzati a piccole e urgenti riparazioni di aree stradali o marciapiedi sconnessi.

Il sindaco chiede alla polizia municipale, con l'ausilio delle associazioni di Protezione civile, la predisposizione di un piano di regolamentazione del traffico e della viabilità, programmando regolari controlli ordinari e straordinari con presidi per il controllo delle zone pedonali e a traffico limitato. Amat dovrà occuparsi della manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, con particolare riferimento agli attraversamenti pedonali, alle aree di sosta e con limiti di velocità. Amat è chiamata inoltre a ottimizzare i collegamenti tra la città e le borgate marinare, nonché di attivare un sistema di navette, con particolare attenzione ai collegamenti tra le aree di sosta e quelle costiere.

Nelle intenzioni di Lagalla anche quella di porre un freno all'abusivismo commerciale attraverso strisce orizzontali per regolamentare le superfici esterne per uso commerciale e per somministrazione di bevande e alimenti, poste in area pubblica e, in particolare, nelle zone pedonali. "Contestualmente - aggiunge il sindaco - dovranno essere individuate, specie nelle borgate di Mondello e Sferracavallo e nelle relative isole pedonali, le apposite aree riservate esclusivamente all’ambulantato autorizzato". I controlli spettano ai vigili urbani e alla Capitaneria nelle aree demaniali marittime.

Per quanto concerne la sicurezza, nella direttiva del sindaco si legge che "si attiveranno, in raccordo con le forze dell’ordine (questura, carabinieri, etc) le necessarie azioni volte ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica in particolare nelle ore serali/notturne e nei fine settimana". In più "si intratterranno i necessari rapporti con la Società Italo - Belga per convenire con quest’ultima l’allestimento urbano dell’area pedonale di Mondello". E infine "si provvederà a ottimizzare le modalità di affidamento e gestione delle spiagge libere comunali, prevedendo altresì in collaborazione con il comando provinciale dei vigili del fuoco, la possibilità di sottoscrivere con quest’ultimo apposita convenzione per l’attivazione di un presidio di vigilanza e sicurezza dei bagnanti a mezzo di moto d’acqua, con particolare riferimento al golfo di Mondello e Sferracavallo".