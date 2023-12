Esposto all'Anac sul concorso per 46 autisti alla Rap: alcuni candidati esclusi sollecitano un'ispezione

Esposto all'Anac sul concorso per l'assunzione di 46 autisti alla Rap. Da diversi mesi e durante lo svolgimento delle prove, sarebbero circolati già i nomi di alcuni candidati, che in effetti sarebbero poi risultati vincitori o idonei su circa mila partecipanti iniziali.

Per queste ragioni alcuni candidati esclusi dal concorso bandito dalla Rap hanno deciso di rivolgersi all'Anac sollecitando un'ispezione per accertare la regolarità del concorso. Secondo i ricorrenti, oltre alla lista dei nomi dei vincitori, sarebbero stati violate le norme sulla trasparenza ed i principi sulla pubblicità e sull'anonimato delle selezioni pubbliche. Secondo quanto si afferma nel ricorso all'Anac, non era stata pubblicata la nomina della commissione interna della Rap.

Non erano stati pubblicati i verbali della commissione e la commissione non aveva partecipazione e non era presente nessun pubblico ufficiale, né forze dell'ordine durante lo svolgimento della prova a quiz. Secondo la denuncia, in mancanza di pubblici ufficiali o forze dell'ordine, nei locali in cui si stavano svolgendo le selezioni sarebbero entrate 28 persone, sconosciute, che non erano state nominate dalla Rap e che non avevano alcun incarico di vigilanti ma che avrebbero tuttavia interagito con i candidati. Un altro punto violato sarebbe stato l'anonimato delle prove non garantite.