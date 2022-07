Musica alta e schiamazzi, i residenti chiamano i vigili: multati un pub in centro e un bar a Mondello

Da tempo, soprattutto con l’arrivo dell’estate, vivere vicino a certi pub e bar, con musica ad alto volume e schiamazzi fino a tarda notte, era diventato complicato. E così due gruppi di residenti hanno presentato altrettanti esposti chiedendo alla polizia municipale di intervenire in un locale di corso Vittorio Emanuele e in un bar a Mondello (dei quali non sono stati forniti i nomi) per verificare la situazione. Terminati gli accertamenti e dopo le sanzioni, la documentazione è stata inviata al Suap del Comune che avvierà le procedure che porteranno alla chiusura dei locali per 5 giorni.

Sono due le ispezioni eseguite nei giorni scorsi dalla polizia municipale che, in entrambe le occasioni, ha interrotto le due serate. "Al momento del sopralluogo - si legge in una nota relativa all’attività di corso Vittorio - era in corso un intrattenimento musicale, con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata all'aperto. Parter della sede stradale era stata occupata con arredi e attrezzature. Dal controllo visivo, formale e documentale dell'attività, sono emerse violazioni per occupazione illecita di suolo pubblico, nello spazio esterno al locale, di circa 60 metri quadrati".

Simili le contestazioni mosse al gestore del bar di Mondello dove "era in corso un intrattenimento musicale, con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata all’esterno. Veniva effettuata illecitamente la ristorazione con servizio ai tavoli con circa 200 avventori. Dal controllo visivo, formale e documentale dell'attività, sono emerse violazioni per l'illecita somministrazione ai tavoli, perché privo della prescritta autorizzazione". In entrambi i casi la polizia municipale ha riscontrato violazioni legate all’assenza di Scia sanitaria esterna e relazione fonometria.

Sia in corso Vittorio Emanuele che a Mondello sono state sequestrate le attrezzature musicali, ovvero casse acustiche, consolle, mixer e altro ancora e sono state elevate complessivamente sanzioni per un totale di oltre 7 mila euro.