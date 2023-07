L'occupazione abusiva dell'imprenditrice antimafia Valeria Grasso: presentato esposto in Procura

Come ha fatto per quasi dieci anni ad avere le chiavi e la disponibilità di un bene confiscato, utilizzato come sede dell’associazione “Legalità e libertà” ma di fatto trasformato a ottobre scorso in una palestra gestita dal figlio, senza un titolo che l’autorizzasse? E gli affitti che avrebbe dovuto pagare per utilizzare la struttura solamente se autorizzata dall’Agenzia nazionale dei beni confiscati? Sono alcune delle domande contenute in due diversi esposti presentati nei giorni scorsi alla Procura e alla Corte dei Conti sul caso di Valeria Grasso, ex testimone di giustizia e "imprenditrice antiracket" (oggi dipendente della Regione Siciliana "comandata" al ministero della Salute) che occupa abusivamente un immobile in via Matteo Dominici, a San Lorenzo, nonostante un’ordinanza di sgombero notificata nel 2014, sollecitata lo scorso febbraio ma di fatto mai eseguita.

A sottoscrivere i due esposti è Domenico D’Agati, responsabile tecnico della Sadi srl che l'anno scorso - certo che fosse tutto regolare - ha realizzato i lavori di ristrutturazione dell’immobile dove accogliere le attrezzature sportive sfrattate da un’altra palestra e pignorate per un debito accumulato con un'altra proprietà. Dopo aver incassato solo un terzo di quanto preventivato, l’imprenditore edile - anche lui in passato collaboratore di giustizia - ha provato a recuperare il credito ottenendo un decreto ingiuntivo dal tribunale (successivamente impugnato nell’ultimo giorno utile) e informando dei lavori non pagati il “padrone” di casa, l’Agenzia nazionale dei beni confiscati che gestisce questo ed altri beni requisiti a Cosa nostra. Ed è stato lì che è saltato fuori l’impensabile: "Non esiste alcun provvedimento di assegnazione dell’immobile né di autorizzazione per la sua ristrutturazione", ha risposto dopo un primo diniego l’Agenzia, invitata a farlo dopo un ricorso accolto dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della presidenza del Consiglio dei ministri.

Il caso è stato sollevato più di un mese fa da PalermoToday. In questo lasso di tempo, nonostante le diverse sollecitazioni, l’Agenzia nazionale dei beni confiscati non ha ritenuto di dover fornire dei chiarimenti sulla vicenda. “Ci sono altri approfondimenti in corso”, così ha tagliato corto il prefetto Bruno Corda prima di riattaccare il telefono. Anche il mondo politico ha preferito non esporsi. Tanti i "no comment" ricevuti da chi invece avrebbe titolo per parlare. Ma tant'è.

Chi è andato avanti nella sua battaglia è stato D'Agati, che nell’ultima settimana ha deciso di passare ai fatti. L'imprenditore, al di là del credito vantato per i lavori di ristrutturazione, sostiene di "non accettare che qualcuno possa approfittare della parola ‘legalità’ per i propri scopi personali". "Un normale cittadino, che impronta la propria vita sul rispetto della legalità e crede che tutte le istituzioni (ma in special modo l’Agenzia) ne debbano essere garanti, - prosegue - non comprende come un soggetto destinatario di un’ordinanza di sgombero possa continuare a possedere un immobile confiscato alla mafia. Ci si chiede, altresì, come mai l’Agenzia non provveda allo sgombero coatto e cosa sia accaduto a tale immobile tra aprile 2014, data di notifica dell'ordinanza di sgombero, e febbraio 2022, dopo l'ultima diffida sullo sgombero", scrive nell’atto sottoponendo alla Procura il caso per valutare eventuali profili penali. "Ci si chiede - conclude - cosa sarebbe successo se la Sadi srl non avesse chiesto lumi sullo stato dell’immobile a gennaio scorso".

Eppure nella sede di Palermo qualcuno paventava il "destino ineluttabile di quell’immobile: sgomberare". Sgombero dopo cui gli occupanti avrebbero pure dovuto saldare il conto. E proprio gli aspetti di natura contabile e pecuniaria sono invece oggetto dell'esposto presentato alla Corte dei Conti: "Considerato che la legale rappresentante Valeria Grasso ha espressamente dichiarato di non aver mai pagato i canoni perché nessuno glieli avrebbe richiesti e considerato che nonostante tale dichiarazione e l’intimazione di rilascio ad oggi l’Associazione continua ad essere in possesso dell’immobile, verosimilmente senza pagare alcunché, voglia l’eccellentissima procura accertare se sia da ravvisarsi una responsabilità di natura amministrativa in capo all’Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati".

Agli affitti non versati (a quanto ammonta il totale?), i consumi di luce e acqua (come sono state attivate le utenze senza un contratto d’affitto?) si aggiunge un altro aspetto: "Alcune persone che abitano nel palazzo in cui si trova l’immobile hanno riferito che in data antecedente ai lavori di ristrutturazione - si legge nell’esposto - il locale era adibito a scuola di scherma. Ma di tale circostanza non si è avuto riscontro documentale". Non ci sono riscontri documentali ma su Instagram si trovano le foto pubblicate dal maestro di scherma per raccontare gli sforzi e i progressi degli atleti e invogliare la gente a iscriversi alla sua associazione sportiva con abbonamenti e promozioni speciali.