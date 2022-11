L'esplosione nel biscottificio della Marinella forse dovuta a una fuga di gas: i feriti salgono a 5

E’ stato un attimo e quel capannone, dove i tecnici stavano installando e collaudando i nuovi forni per la preparazione dei biscotti, è stato investito da una deflagrazione che ha ferito cinque lavoratori e divelto la porta d’ingresso. Un boato, percepito chiaramente intorno alle 20.15 di ieri dai residenti della Marinella.

Tutto, pare, per una fuga o una perdita di gas sulla quale ora indagheranno polizia e Procura. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che insieme al personale di Amg hanno eseguito una serie di accertamenti sia sulle condutture del gas sia sulla struttura, e gli specialisti dello Spresal dell'Asp, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il bollettino dall'ospedale

Sono in tutto cinque i tecnici rimasti feriti nell’incidente avvenuto in via Calcante, all’interno di un nuovo laboratorio in fase di allestimento della Frolsi. Tre di loro - di 35, 34 e 22 anni - sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati al Civico in codice rosso. Altri due - di 38 e 27 anni - hanno riportato lesioni più lievi e sono andati a Villa Sofia con le loro auto senza attendere l'arrivo delle ambulanze. Il più grave dei cinque, trasferito nel reparto di Chirurgia plastica, ha riportato ustioni al volto mentre gli altri due colleghi come lui ricoverati al Civico hanno bruciature di minore entità alle mani e al tronco. Si tratta dei dipendenti di due imprese esterne, una specializzata in forni industriali e una in impianti elettrici.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito i tecnici stavano lavorando insieme per montare i nuovi forni destinati al laboratorio quando sarebbe stata registrata una fuga di gas. Dalle prime informazioni sembrerebbe che sia stata una perdita, forse legata all'apertura della valvola principale. Improvvisamente i cinque lavoratori sono stati investiti da una deflagrazione e una fiammata che potevano avere effetti devastanti. C'è stata imperizia, magari una manovra "negligente", oppure qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto? Domande alle quali proveranno a dare risposta il personale del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco e gli investigatori del commissariato di polizia San Lorenzo.

Cisl Palermo: "Siamo in apprensione"

Sulla vicenda è intervenuto Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani: "Siamo in apprensione per la salute degli operai feriti ieri sera durante l’esplosione nella fabbrica di biscotti a Palermo, ed esprimiamo loro la nostra vicinanza come alle famiglie, ogni incidente è una sconfitta per tutto il mondo del lavoro. L'indagine chiarirà meglio l’episodio e se vi sono state falle nella sicurezza della struttura che hanno portato alla fuga di gas, ma intanto siamo stanchi di dover contare ogni giorno feriti più o meno gravi, non è concepibile, perché ogni lavoratore deve far ritorno a casa la sera dalla propria famiglia in perfetta salute".