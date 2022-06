"Esplorare i confini attraverso le lingue"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Promimpresa, in collaborazione con Il British Institutes Palermo, organizza una conferenza finale del progetto HI-GLOBE, co-finanziato dal programma Erasmus + dell’Unione Europea. L'evento si svolgerà parzialmente in lingua inglese.Il progetto mette in evidenza il potenziale dell'apprendimento delle lingue straniere per sostenere gli studenti a instaurare contatti, essere più consapevoli e più responsabili nella vita civica e sociale.

Si svolgeranno workshop incentrati su approcci innovativi per insegnare e imparare le lingue attraverso tematiche Globali.

Al termine della conferenza sarà rilasciato un attestato di partecipazione all'evento, pertanto vi chiediamo di registrarvi al seguente link: shorturl.at/rEZ46

Per più informazioni: euprojects@promimpresa.it - www.hi-globe.eu