Esperti a confronto su "Lo sviluppo della Sicilia attraverso la tutela dell’ambiente e del lavoro”

Oggi avrà luogo a Palermo a partire dalle 16 presso la sala “Conference Hall” dell’Hotel Federico II° in via Principe di Granatelli 60, l’incontro dal tema: “Qualità dell’Aria, Qualità del Lavoro. Lo sviluppo della Sicilia attraverso la tutela dell’ambiente e del lavoro”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook UGL Chimici.

Parteciperanno: Francesco Paolo Capone, segretario generale Ugl; Luigi Ulgiati, segretario nazionale Ugl Chimici; Giovanni Condorelli, segretario confederale Ugl responsabile Mezzogiorno; Giuseppe Messina, segretario Ugl Url Sicilia; Franco Fasola, segretario Ugl Utl Palermo; Gaetano Aarmao, vicepresidente Regione Siciliana e assessore regionale Economia; Salvatore Cordaro, assessore regionale Territorio e Ambiente; Girolamo Turano, assessore alle Attività Produttive; Alessandro Albanese, presidente Sicindustria; Rosario Pistorio, vicepresidente Confindustria Siracusa (amministratore delegato Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l. e direttore della raffineria di Augusta); Gianfranco Caccamo, presidente Sicindustria Caltanissetta/Enna; Ivo Blandina, presidente Sicindustria e CCIAA Messina; Claudio Geraci, vicedirettore generale Isab-Lukoil e vicepresidente Confindustria Siracusa delega organizzazione e relazioni industriali; Guglielmo Allibrio, responsabile operazioni Stabilimento Sasol Augusta; Modera l’evento Filippo Virzì, gornalista.