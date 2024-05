Come ti blocco il demonio: esorcismi, ecco il nuovo decreto dei vescovi siciliani con le regole da seguire

Quando si parla di esorcismi o rituali collettivi che spesso finiscono per trascendere la fede religiosa, bisogna sempre agire con estrema cautela. Perdere di vista la sottile linea che separa la realtà dalla suggestione non è facile, con il concreto rischio che il fanatismo si trasformi in un serio pericolo. La strage di Altavilla Milicia ne è l’esempio concreto e cronologicamente più recente. Ora la Conferenza episcopale siciliana (Cesi) diffonde un apposito decreto, firmato dai vescovi siciliani, che regola non solo gli esorcismi ma anche le cosiddette “preghiere di guarigione e di liberazione”.

Si tratta di un documento offre indicazioni per una sana vita spirituale che “blocca l'influsso del demonio”, fa un’analisi della situazione in Sicilia e offre una serie di indicazioni pratiche per sacerdoti e laici. E per spiegarlo ulteriormente è stato anche realizzato un video di approfondimento a cura di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana; mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa e delegato della Cesi per la liturgia e per la Pastorale esorcistica e fra Benigno Palilla, responsabile del servizio regionale per la Pastorale esorcistica della Cesi.

Un vero e proprio decalogo