Esondazione fiume Torto, l'urlo degli agricoltori: “Ripristinare la viabilità e ristori per i raccolti persi”

Viabilità ancora in ginocchio nelle aree di Cerda, Sciara e Montemaggiore dopo le esondanzioni del fiume Torto che hanno distrutto anche circa il 90 per cento delle produzioni orticole. Parte da Palermo l'urlo degli agricoltori che nei giorni scorsi hanno incontrato nella sede della Cia Sicilia Occidentale, i sindaci dei Comuni danneggiati: chiedono di ripristinare la viabilità e ristori per i raccolti persi.

“Abbiamo raccolto la voce dei nostri associati e degli amministratori – dichiara il direttore Luca Basset – la situazione è drammatica, un durissimo colpo per chi sta cercando di rialzarsi per la crisi pandemica". L'appello alla Regione: "Nelle prossime ore chiederemo un incontro per concordare un intervento immediato. Occorre mettere in sicurezza il territorio per consentire agli imprenditori agricoli di recarsi nei propri terreni. Agli stessi imprenditori bisogna riconoscere anche un sostegno economico concreto per le gravi perdite subite”.