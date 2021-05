L'Esercito al fianco degli indigenti: donati generi alimentari alla chiesa di San Francesco di Paola

I Lancieri di Aosta e l'Associazione nazionale Arma di Cavalleria hanno promosso l'iniziativa solidale in occasione del 30esimo anniversario dell’arrivo del reggimento a Palermo

I “Rossi Lancieri” hanno donato generi alimentari e beni di prima necessità alla comunità parrocchiale della chiesa di San Francesco di Paola da distribuire alle famiglie bisognose della città.

Alla donazione erano presenti il comandante di Reggimento “Lancieri di Aosta”, colonnello Antonino Longo; il parroco Saverio Cento, padre Giorgio Terrasi e il presidente della sezione locale dell’Associazione nazionale Arma di Cavalleria, capitano Salvatore Salerno, oltre ad un gruppo di volontari della Caritas.

La donazione rientra nelle attività benefiche che i “Rossi Lancieri” hanno promosso a favore delle famiglie palermitane più bisognose, in occasione del 30esimo anniversario dell’arrivo del reggimento a Palermo avvenuto il 9 maggio 1991, a seguito del trasferimento dell’unità da Cervignano del Friuli (Udine).

Con quella a Palermo si conclude una serie di donazioni incentivate dal comando dei “Lancieri di Aosta”, che come comando del raggruppamento “Sicilia Occidentale”, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, ha finalizzato nelle cittadine di Lampedusa, Gela, Caltanissetta e Siculiana, coinvolgendo istituzioni locali, cittadini e associazioni.

L’Associazione nazionale Arma di Cavalleria, sezione di Palermo, si conferma ancora una volta interlocutore privilegiato con l’istituzione militare e in particolare con i “Rossi Lancieri” per la promozione degli sport equestri, l’avvio di corsi di ippoterapia all’interno dei centri ippici militari e il partenariato per iniziative solidali e sociali a favore più deboli e bisognosi, nel solco dei più nobili e tradizionali valori cavallereschi.