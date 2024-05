Palazzo Adriano, esercitazione con oltre 200 volontari provenienti da tutta la Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esercitazione a Palazzo Adriano, con l'impiego di unità cinofile, operatori specializzati nella logistica, nell'antincendio, nelle telecomunicazioni, nel soccorso tecnico in fune e nel settore sanitario. Hanno partecipato più di 200 volontari provenienti da tutta la Sicilia.

Anche la Spcs, affiliata Anas, in occasione di questa esercitazione ha messo in pratica l’attività dell’unità di pronto soccorso e intervento in emergenza, guidata dalla volontaria Daniela Quintile (infermiera professionale). Gianfranco Barbagallo, presidente della Spcs, sempre ben lieto di partecipare, ha dichiarato che "alla base di un buon intervento ci deve essere sempre una esercitazione" e a tal proposito ha ringraziato il presidente del Coordinamento Magna Vis Giuseppe Perna ed il Drpc Regionale "per queste bellissime iniziative".