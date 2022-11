VIDEO | Terrasini, i vigili del fuoco si calano nei panni dei netturbini durante un'esercitazione

I sommozzatori e il personale del nucleo Saf hanno rimosso dal costone roccioso della Praiola i rifiuti gettati dagli incivili restituendo un po' di decoro al paesaggio. L'intervento è stato eseguito in collaborazione con il personale del Comune

Doveva essere un addestramento come tanti ma questa volta si è deciso di dare un'impronta ecologica, con vigili del fuoco che per un paio d'ore hanno vestito anche i panni dei netturbini. Si chiama "Addestramare" l'esercitazione organizzata oggi dal Comando provinciale di Palermo nella spiaggia della Praiola, a Terrasini. Per l'occasione i sommozzatori e il personale del nucleo Speleo alpino fluviale hanno ripulito i fondali e la falesia dai tanti rifiuti gettati dagli incivili e accumulati dopo la stagione estiva.

"La falesia che delimita la spiaggia sottostante, molto frequentata dai turisti, risulta imbrigliata all'interno di una rete di protezione. Nel corso del tempo è diventata ricettacolo di rifiuti gettati dall'alto. Pertanto, allo scopo di recuperare la naturale bellezza del sito e tutelare l'ambiente, si è pensato di svolgere, nell'ambito dell'attività addestrativa, la rimozione dei rifiuti che sono stati staccati dalla parete, in collaborazione con l'Amministrazione di Terrasini che ha raccolto materialmente i rifiuti e fornito tutta la logistica e l’assistenza necessaria".

L'attività però è stata estesa anche ai fondali della Praiola. "Con lo stesso obiettivo si è pensato analogamente di procedere alla rimozione di eventuali rifiuti presente nel tratto di mare oggetto dell'addestramento dei sommozzatori compreso tra la terraferma, l'estremità esterna del porto (38°09'34"N,13°04'45"E) e la punta di torre Alba (38°09'06"N,13°04'20"E).

"Una bellissima iniziativa, una giornata di addestramento - scrive sui social il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci - e difesa dell’ambiente. Ringraziamo il comandante provinciale, Sergio Inzerillo, il dirigente Maurizio Gagliano e tutto il corpo dei vigili del fuoco, i nostri impiegati comunali e la Protezione civile che hanno collaborato. Andiamo avanti insieme sempre per tutelare e migliorare il nostro territorio. Insieme si può".