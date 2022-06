Ammaraggio idrovolante a Termini, 20 passeggeri in mare: esercitazione della Capitaneria davanti al porto 

Idrovolante finisce in mare a causa di un'avaria e con esso i 20 passeggeri a bordo. Siamo a Termini Imerese, davanti al porto, dove martedì sono scattati i soccorsi coordinati dalla guardia costiera. Un'esercitazione durante la quale sono state ricostruite tutte le fasi dell'emergenza, compreso l’ammaraggio di un velivolo reale e che ha coinvolto, nel ruolo di "naufraghi", gli operatori della guardia costiera.

In campo anche il 118, i vigili del fuoco, le forze di polizia e gli operatori della protezione civile e della polaria. Attivate anche le centrali operative di 118, Cri, Usmaf e l’aeroporto di Falcone e Borsellino.

"L’ammaraggio a seguito di avaria di un velivolo è di certo uno degli scenari più articolati e critici che può verificarsi in mare e - dichiarano dal comando provinciale della Capitaneria di porto - come tale va gestito in forte sinergia con tutti gli attori istituzionali chiamati a concorrere in un evento del genere. Il successo dell’operazione ha consentito di testare sia la prontezza operativa e di coordinamento delle emergenze in mare della guardia costiera nonché l’attivazione di ulteriori eventuali procedure e piani operativi, in funzione dei vari livelli di intervento di tutti gli enti/organi partecipanti e sotto il coordinamento della Prefettura di Palermo".