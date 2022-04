"Treno fuori binario, due feriti": ma è un'esercitazione in una galleria del passante ferroviario

Un’esercitazione nella galleria di Capaci per verificare - in un contesto di emergenza - l’efficacia delle procedure, dei tempi di risposta e del coordinamento delle strutture sul territorio, mettendo in pratica l’addestramento periodico del personale ferroviario, degli enti e delle istituzioni coinvolti nelle operazioni di soccorso.

Organizzata questa notte da Rete ferroviaria italiana e coordinata dalla Prefettura di Palermo, la simulazione rientra tra le iniziative previste dal piano annuale delle esercitazioni di Protezione Civile del gruppo Fs.

L’attività si è svolta con il coinvolgimento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo, del servizio di emergenza 118, del comando della polizia municipale di Capaci, del comando provinciale dei carabinieri di Palermo, del comando provinciale della guardia di finanza, del dipartimento regionale Protezione civile, della Città Metropolitana, del compartimento polizia ferroviaria, della polizia stradale, dell'Asp, dell'Arpa, del comitato provinciale della Croce Rossa.

L’esercitazione si è svolta questa notte nella galleria Capaci, sul passante ferroviario di Palermo. E' stato simulato, spiega Rfi, "lo svio di un treno regionale, partito da Palermo e diretto all’aeroporto di Punta Raisi, a seguito del quale rimangono bloccate tutte le porte del convoglio. Dopo l’evento incidentale, il macchinista provvede a diramare subito l’allarme; due le persone ferite, un passeggero e il capotreno. Nessuna ripercussione sulla circolazione ferroviaria".

"Le attività sono previste anche dalla convenzione tra il gruppo Fs, Protezione Civile della Regione Siciliana e il protocollo con il 118, utili allo scopo di migliorare la rapidità di intervento, gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente. Tutte le operazioni si sono svolte secondo le modalità programmate, in conformità con le normative vigenti in materia di prevenzione sanitaria. Obiettivo principale dell’esercitazione è stato quello di verificare il Piano di emergenza e soccorso della galleria Capaci adottato dalla Prefettura di Palermo, verificando l’efficacia del coordinamento, i sistemi di comunicazione forniti da Rfi sia all’interno che all’esterno della galleria. Verificati, inoltre, i flussi informativi, in particolare quello relativo alla messa in sicurezza dell’infrastruttura, e i tempi di allertamento delle strutture esterne di soccorso con le tempistiche delle squadre di intervento", conclude la nota.