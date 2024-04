Monreale, a Casaboli un'esercitazione interforze dedicata all’antincendio boschivo e di interfaccia

Domani (27 aprile) si svolgerà nel bosco di Casaboli, sopra la frazione Pioppo del comune di Monreale, la terza esercitazione interforze di Protezione Civile dedicata all’antincendio boschivo e di interfaccia. Le stesse attività si sono già svolte nei giorni scorsi nelle province di Catania e Messina. Il fine di queste esercitazioni è quello di testare sul campo il grado di formazione e operatività raggiunto dai volontari specializzati nell’Aib e, nel contempo, anche quello di favorire una linea di condotta comune tra tutti gli Enti operativi coinvolti nelle diverse attività di previsione, contrasto e gestione delle emergenze connesse al rischio incendi: Corpo Forestale della Regione Sicilia, vigili del fuoco, Dipartimento regionale della Protezione Civile siciliana.

Questa di Palermo è l’ultima delle tre esercitazioni interforze in programma e per il suo svolgimento è stato individuato il Bosco di Casaboli perché il sito si presta allo svolgimento di attività sia formative sulle tecniche di contrasto agli incendi boschivi, ma anche per gli incendi di interfaccia, data la presenza di fabbricati, nei pressi dei quali è possibile simulare tali scenari.

L’evento inizierà alle nove del mattino e si concluderà alle 17. Le squadre dei vigili del fuoco e della Forestale guideranno le prove antincendio dei volontari (circa 200) provenienti dalle sedi di Palermo, Agrigento e Trapani. Alle 16 si svolgerà il briefing finale al quale sono stati invitati sindaci, amministratori e tecnici degli enti locali. Nel corso delle esercitazioni è previsto il passaggio per un saluto del Presidente della Regione, Renato Schifani.