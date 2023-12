"Atr precipita in mare", in aeroporto scatta il piano di emergenza: ma è solo un'esercitazione

All’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo scatta il piano di emergenza, ma si tratta di un’esercitazione. La simulazione, al fine di verificare l’efficacia del piano di emergenza aeroportuale (Pea) e testare la capacità di coordinamento di tutti gli enti coinvolti nella gestione di un eventuale incidente, è stata avviata stamattina alle 12 e si è conclusa dopo circa un’ora, almeno per la parte operativa.

L’aeroporto è stato chiuso al traffico per circa un’ora, senza ripercussioni sui voli. Lo scenario ha previsto un incidente aereo in mare per un’avaria al sistema idraulico a un velivolo Atr42, a una distanza dalla costa di 1,62 miglia. A bordo 20 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Oltre un centinaio le comparse. All’esercitazione hanno partecipato Gesap, Enav, Enac, forze dell’ordine, Prefettura, capitaneria di porto, vigili del fuoco, Croce Rossa, Usmaf, 118 Arnas.