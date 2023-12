Esenzione Tari agli edifici colpiti dagli incendi, attivato uno sportello per le istanze

Due giorni fa è scaduto il termine per il pagamento del saldo della Tari, la tassa sui rifiuti, ma c'è ancora tempo per presentare le istanze di esonero da parte dei residenti in immobili danneggiati dagli incendi dello scorso luglio. L'articolo 5 del regolamento Tari del Comune prevede infatti che "sono esclusi dall'applicazione del tributo locale gli immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a causa di forza maggiore quali fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione".

All'importo originario del saldo, bisogna sottrarre i 162 giorni, quelli dal 22 luglio al 23 luglio, durante i quali non si è usufruito del servizio di raccolta dei rifiuti effettuato in città dalla Rap, società partecipata del Comune.

Per semplificare i calcoli e per istruire le pratiche, la segreteria provinciale di Azione, in via Nunzio Morello 23, mette a disposizione dei cittadini uno sportello che sarà aperto tutti i giovedì di dicembre dalle 10 alle 12,30, a partire da domani. Lì privati e aziende potranno essere assistiti da legali per la consulenza e la compilazione dell'istanza finalizzata all'esonero dal pagamento. E' possibile anche ricevere informazioni contattando il numero telefonico 327.7546789 tutte le mattine di dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12,30 o scrivendo una e-mail all'indirizzo di posta elettronica segr.palermo@azione.it.

"Nelle more che il Comune inizi a prendere in esame le istanze risarcitorie pervenute da privati e aziende riteniamo sia doveroso sostenere i nostri concittadini che hanno subito danni in quella terribile occasione sgravandoli del pagamento della imposta comunale sui rifiuti", afferma Leonardo Canto, consigliere comunale di Azione. E se qualcuno avesse già saldato la Tari, dato che il termine ultimo era quello del 4 dicembre, "è possibile presentare istanza per il rimborso", conclude Canto.