Tre escursionisti si perdono sulle Madonie, una donna rimane ferita: salvati dal soccorso alpino e dalla polizia

Due uomini di 34 e 36 anni e una donna di 57 anni si sono trovati in difficoltà per aver perso il sentiero sul Monte d'Oro, nei pressi di Collesano. Per la donna ferita necessario l'intervento di un elicottero della polizia a causa del terreno impervio e del caldo afoso