Si perdono col buio in un sentiero di montagna: due palermitani soccorsi nel Vicentino

Si perdono con il buio lungo un sentiero di montagna, ma il soccorso alpino di Asiago (Vicenza) li assiste prontamente e riescono a trovare la retta via. Disavventura a lieto fine per una coppia di Palermo, che ieri ha lanciato l'sos di rientro verso Valstagna.

I due escursionisti, 28 anni lei e 30 lui, saliti dalla Calà del Sasso, durante la discesa si erano trovati in un punto attrezzato con un cavo per superare alcune roccette, ormai prossimo il buio, e temevano di non riuscire ad avanzare.

Messi in contatto telefonico con i soccorritori, è stato consigliato loro di tornare sui propri passi. Gli escursionisti hanno quindi ripreso la salita per raggiungere Malga Col D'Astiago, dove è arrivata in fuoristrada una squadra, che li ha fatti salire e li ha accompagnati a Gallio.