Escursionista palermitano ferito sulle Madonie, intervengono i soccorsi

Intervento degli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che ieri pomeriggio intorno alle 16 hanno tratto in salvo un escursionista (A. P. di 55 anni), residente in provincia di Palermo. L'uomo si era infortunato a una gamba in fase di discesa tra la Cresta della Quacella e Piano Iole, nel gruppo montuoso delle Madonie. Una squadra del Soccorso Alpino, partita dalla sede di Petralia Sottana, si è immediatamente diretta verso il luogo dell'infortunio.

"Nel frattempo - si legge in una nota - il Soccorso Alpino ha allertato il centro operativo provinciale del Corpo forestale ed il distaccamento forestale di Polizzi Generosa, dal quale è partito il commissario Antonino Di Gangi che tramite l'apertura di un cancello ha reso accessibile una strada forestale grazie alla quale è stato raggiunto il palermitano. L'escursionista, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato fino all'ambulanza del 118 inviata all'accesso della strada forestale dalla centrale operativa 118 Palermo-Trapani, su richiesta del Sass". L’intervento si è concluso poco prima delle 17.45.