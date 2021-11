Scivola mentre percorre sentiero nel bosco, soccorsa escursionista ferita

Tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano della Stazione di Palermo in azione nel tardo pomeriggio di ieri per soccorrere un'escursionista ferita nella zona di valle Malva, sopra Altofonte. La donna, 32 anni di Monreale, faceva parte di una comitiva di escursionisti con cani al seguito che avevano perso l'orientamento per il sopraggiungere del buio mentre percorrevano un sentiero nel bosco della Moarda.

Proprio a causa della scarsa visibilità era scivolata procurandosi la sospetta frattura della caviglia sinistra. Non essendo più in grado di proseguire a piedi, un componente del gruppo è riuscito a mettersi in contatto con la centrale del Corpo forestale della Regione siciliana che, trattandosi di intervento in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso alpino. In pochi minuti due squadre sono partite da Palermo e hanno raggiunto il gruppo, hanno immobilizzato la ferita e l'hanno portata fino alla strada asfaltata dove ad attenderla c'era un'ambulanza del 118. Sul posto anche personale del Corpo forestale.