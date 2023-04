Esclusione Palermo dagli Europei, Lupo (Pd): "Lagalla riferisca su iniziative urgenti che intende adottare"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'esclusione dello stadio Barbera di Palermo dagli Europei 2032 per carenze strutturali è una notizia che ci lascia attoniti e certifica ancora una volta l'inefficienza e il totale ritardo di questa giunta rispetto alla messa in sicurezza e all'agibilita' degli impianti sportivi palermitani". Lo ha detto il consigliere comunale del Pd, Giuseppe Lupo, che aggiunge :" Abbiamo ancora nove anni per poter rimediare a questa carenza che pesa come un macigno sulla testa dei tanti tifosi palermitani e non solo ma su tutti i cittadini che perdono un'occasione storica di rilancio per lo sviluppo produttivo ed economico della città. Lagalla-conclude - si presenti al più presto in consiglio comunale e ci dica quali iniziative urgenti intende adottare per impedire l'esclusione".