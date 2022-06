Allarme furti, almeno 10 gli scooter rubati ogni giorno: guardia giurata sventa "doppietta" all'Uditore

Chi gira per Palermo con lo scooter o con la moto, soprattutto per alcuni modelli, sa dove parcheggia ma non sa mai se ritroverà il suo fedele "amico" a due ruote. E’ allarme in città per i furti che vengono compiuti quotidianamente e senza distinzioni di zona. In media - almeno negli ultimi mesi - vengono rubati 10 mezzi ogni giorno. Un dato statistico, non ufficiale ma che emerge da segnalazioni e denunce raccolte, che potrebbe pure raddoppiare se si considerasse anche la provincia. E quando i ladri colpiscono, il più delle volte non c’è niente da fare. E’ andata diversamente qualche notte fa all’Uditore dove una guardia giurata è riuscita a intervenire prima delle forze dell’ordine sventando una "doppietta".

Era più o meno l’una quando il dipendente di un istituto di vigilanza privata, la Metronotte d'Italia, ha notato qualcosa di strano durante un giro di controllo nella sua zona di competenza. Secondo quanto ricostruito la guardia giurata avrebbe visto due soggetti, probabilmente due giovani, a bordo di altrettanti scooter che camminavano l’uno davanti all’altro in via Uditore. Quello dietro aveva il motore acceso e la persona a bordo spingeva con la gamba l’altro mezzo, che invece era spento. Di fronte a quella scena l’uomo, dopo aver allertato il 112, li avrebbe seguiti per un po’ ma non appena i due si sono accorti della sua presenza hanno abbandonato uno dei due scooter per tentare la fuga.

Dopo alcune centinaia di metri l’inseguimento si è concluso dalle parti di via Camillo Camilliani. I due giovani ladri, sentendosi alle strette, avrebbero abbandonato anche l’altro scooter e una grossa tronchese - usata per tagliare le catene - per scappare a piedi e fare perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno constatato il doppio furto, ascoltato la guardia giurata e contattato i legittimi proprietari dei mezzi - un Piaggio Beverly e un Honda Sh - che non si erano accorti di nulla. Un po’ come accaduto qualche giorno fa vicino al tribunale, dove le pattuglie delle “Nibbio” hanno recuperato un Beverly e arrestato un 38enne per furto.

Lo stesso giorno del furto all'Uditore sono stati rubati altri tre scooter: un Piaggio Liberty e un Honda Sh, parcheggiati l'uno accanto all'altro in via Marchese di Villabianca, e una Vespa Piaggio posteggiata in via Costantino Nigra. In tutti e tre i casi i proprietari avevano lasciato il mezzo sotto casa o sotto l'ufficio per la pausa pranzo o per lavoro. Nonostante fosse pieno giorno, i ladri hanno colpito indisturbati e nessuno - come poi emerso dopo le denunce - avrebbe notato qualcuno mentre tranciava una catena o rompeva il bloccasterzo con un calcio ben assestato.

A fine maggio il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha scovato un box nel quartiere Zen 2 all’interno del quale c’erano cinque moto rubate e un sesto mezzo fatto a pezzi. Gli agenti sarebbero intervenuti dopo la segnalazione di un furto in via Alcide de Gasperi e, nel corso delle ricerche, avrebbero individuato alcune persone corrispondenti alle descrizioni fornite dalla sala operativa. I poliziotti non sarebbero riuscito a rintracciare i ladri ma in compenso hanno individuato un magazzino in cui c’era refurtiva per più di 50 mila euro.