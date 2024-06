Nonna e nipote insieme agli esami di terza media al Cep: "Abbiamo riconquistato chi aveva mollato la scuola"

La nonna e la nipote insieme tra i banchi per l'esame di terza media. Succede all'istituto comprensivo Giuliana Saladino, al Cep, dove oggi sono iniziate le prove per conseguire la licenza con lo scritto di matematica. Sono 29 gli adulti che insieme ad altri 48 alunni saranno impegnati tra i banchi della scuola del quartiere San Giovanni Apostolo per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Anche il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro è passato stamattina dalla scuola Saladino, diretta dall'ex assessore Giusto Catania, per porgere un saluto agli studenti. "Questa scuola è uno dei tanti esempi in città e nel resto della Sicilia di presidio di legalità di un territorio complesso dal punto di vista sociale - ha detto Pierro .- È una realtà preziosa che conferma la presenza dello Stato, sempre e comunque. Un luogo dove i giovani possono costruirsi delle opportunità, un luogo dove si può insegnare loro che nella vita si può scegliere quale strada intraprendere".

"Siamo soddisfatti che anche chi si era allontanato dalla scuola ha compreso l'importanza di completare il primo ciclo di studi per avere maggiori opportunità anche nel mondo del lavoro - ha detto il preside Catania - è il segno dell'impegno pedagogico e sociale che la scuola svolge nei territori difficili".

L'esame di terza media si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, la data di inizio viene decisa singolarmente dagli istituti. Sono previste tre prove scritte: una di italiano, una sulle competenze logico-matematiche, una prova di lingue articolata in due sezioni (inglese e seconda lingua straniera studiata). Segue un colloquio per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle "Indicazioni nazionali per il curricolo", oltre che la padronanza delle competenze di educazione civica. La votazione finale è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

In Sicilia sono 47.570 le alunne e gli alunni che nell’anno scolastico 2023-2024 hanno frequentato il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado (medie). Erano stati 48.372 nell’anno scolastico precedente. La provincia in cui si conta il maggior numero di alunne e alunne di terza media è Palermo con 12.451 (118 in meno rispetto al 2022-2023), segue Catania con 11.487, numero che rimane sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente (11.481). Al terzo posto la provincia di Messina con 5.412, Agrigento con 3.805, Trapani con 3.719, Siracusa con 3.715, Ragusa 3.122, Caltanissetta 2.448 e infine Enna con 1.437.