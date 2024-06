Visite gratuite dell'Asp e della polizia in piazza Kalsa: 238 esami in 6 ore

La prevenzione itinerante dell'Asp ha fatto tappa in piazza Kalsa dove è stata organizzata una giornata dedicata agli screening. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la polizia. L'obiettivo è quello di portare la sanità nei luoghi di aggregazione.

Nel villaggio della salute e nei locali messi a disposizione dal parroco della Chiesta Santa Teresa sono stati in tanti a sfruttare l'opportunità di aderire ai programmi di prevenzione: per due cittadini che si sono sottoposti ai controlli cardiovascolari ci sarà la necessità di un approfondimento diagnostico, già programmato e pianificato all'ospedale Ingrassia. In 6 ore sono state complessivamente 238 le prestazioni sanitarie gratuite fornite agli abitanti del quartiere, tra cui 24 ecografie all'addome (servizio curato dai medici della polizia), 98 della prevenzione cardiovascolare, 34 degli screening oncologici (mammografie, Pap Test e Hpv Test e distribuzione del Sof Test) e 21 degli screening pediatrici (visivo e logopedico).

L'area dedicata alla prevenzione del randagismo ha lavorato a pieno ritmo impiantando gratuitamente 40 microchip (37 cani e 3 gatti). L'iniziativa si è rivolta in particolare ai possessori dei cani e dei gatti che ancora non hanno provveduto ad adempiere all’obbligo, sancito dalla legge n. 281 del 14/08/1991, di identificarli con l’applicazione di un microchip sottocutaneo. "Possiamo ritenerci soddisfatti - ha dichiarato l'assessore al Benessere animale con delega al canile municipale Fabrizio Ferrandelli - perché è stato fatto un ottimo lavoro di squadra accanto alle associazioni animaliste palermitane che hanno coinvolto tanti cittadini soprattutto del centro storico. Riproporremo queste giornate a disposizione dei cittadini in tutti i quartieri e soprattutto nelle periferie poiché è necessario che le Istituzioni abbiano un dialogo e una presenza costante sul territorio.