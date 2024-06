Tutto pronto per gli esami di maturità, a Ustica uno studente affronterà le prove da solo

Tutto pronto per gli la maturità. Sono 46.291 gli studenti di licei, istituti tecnici, professionali statali e scuole paritarie che domani mattina affronteranno la prima prova scritta dell'esame di Stato. Tra questi c'è Gaetano Caminita, che compirà 19 anni il prossimo 22 giugno e che da solo affronterà il test di italiano davanti agli occhi del direttore dell'Ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro che si recherà sull'isola al largo di Palermo nella scuola Saveria Profeta diretta dal preside Giusto Catania.

Agli oltre 46 mila studenti siciliani impegnati da domani negli esami di maturità arriva anche l'in bocca al lupo del presidente della Regione Renato Schifani. "Affrontino questo momento - dichiara Schifani - come conclusione di un percorso e come avvio di un’altra fase, quella dell’alta formazione o dell’ingresso nel mondo del lavoro con una base di conoscenze e uno spirito critico acquisti negli anni trascorsi a scuola e che costituiscono un patrimonio personale irrinunciabile. Sarà un passaggio da vivere con impegno, ma anche con serenità e con uno sguardo al futuro. Siete voi, i nostri giovani, la risorsa principale su cui questa terra può e deve scommettere per crescere con sempre più solide basi fondate su conoscenza, competenza, merito, rispetto delle regole e solidarietà. Ad maiora".