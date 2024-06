Esami di maturità al via, oggi la prova d'italiano per 46 mila studenti siciliani

L'attesa è finita. Per gli oltre 46 mila studenti di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.952) e di scuole paritarie (4.340) della Sicilia oggi è il giorno della prima prova scritta dell'esame di Stato, il tema di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Sei ore di tempo e una tra tre tipologie di tracce tra cui scegliere. L'anno scorso i candidati erano stati 48.580, 2.288 in più rispetto a quest'anno. Dei quasi 42 mila maturandi delle scuole statali, quella di Palermo è la provincia in cui si concentra il maggior numero con 9.948 (erano 10.168 l'anno scorso) studenti.

A Ustica, però, di maturando ce ne è uno solo. Gaetano Caminita compirà 19 anni il prossimo 22 giugno e da solo stamani alle 8.30 affronterà la prova di italiano. Un evento eccezionale per l'isola e, in generale, per il mondo della scuola, a cui sarà presente il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro. "La scuola c'è nei territori più complessi di una regione come anche nei più remoti - dice il direttore dell'Usr Pierro -. Questo perché tutti e a qualsiasi età devono poter accedere all'istruzione. Un'istruzione di qualità in grado di preparare i giovani e di fornire loro gli strumenti necessari ad affrontare al meglio il mondo del lavoro".

Le tracce

I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio 7 tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere, tra le 7 tracce, quella che pensano sia più adatta alla loro preparazione e ai loro interessi. La prova può essere strutturata in più parti. Ciò consente di verificare competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che la riflessione critica da parte del candidato.

C'è una traccia dedicata al poeta Ungaretti, per la prova dell'analisi del testo. Secondo quanto riportano il sito Orizzonte Scuola, il testo sarebbe "Vita di un uomo". C'è anche un testo di Luigi Pirandello, tratto da "Quaderno di Serafino Gubbio Operatore".

Il ministro Valditara: "Ragazzi, prima di scrivere riflettete"

Hanno preso il via alle 8.30 gli esami di maturità. Oggi 526.317 studenti italiani sono alle prese con la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti. Secondo il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, "le tracce saranno interessanti e abbordabili. Credo che non ci saranno traumi o particolari preoccupazioni al termine di questi elaborati". Il ministro, intervenuto a "Non Stop News" su Rtl 102.5, invita i ragazzi "prima di scrivere, a riflettere, usare la brutta copia per impostare il ragionamento e poi esprimere i propri sentimenti, cercando soprattutto di cogliere il significato profondo delle tracce".

Il saluto delle istituzioni

Ai maturandi siciliani arriva anche uno speciale in bocca a lupo, quello del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. "Sarà un passaggio da vivere con impegno, ma anche con serenità e con uno sguardo al futuro - dice il governatore -. Siete voi, i nostri giovani, la risorsa principale su cui questa terra può e deve scommettere per crescere con sempre più solide basi fondate su conoscenza, competenza, merito, rispetto delle regole e solidarietà. Ad maiora".

Anche il presidente di Andisu, Alessandro Ciro Sciretti, rivolge un saluto agli studenti occasione degli esami di maturità in corso di svolgimento in tutta Italia. "Il mio più sincero in bocca al lupo alle studentesse e agli studenti che stanno affrontando l'esame di maturità. Una tappa fondamentale della propria vita che segna un momento di passaggio, la conclusione di un percorso e l’inizio di un altro che vi porterà a costruire il vostro futuro. In questo viaggio anche il mondo del diritto allo studio è con voi, per sostenere con i suoi servizi tutti i maturandi e le maturande che al termine di questo esame decideranno di proseguire nella loro formazione all'università. Impegnandoci tutti i giorni perché quel diritto fondamentale sancito anche dalla nostra Costituzione che è il diritto all’istruzione, venga assicurato indipendentemente dalle condizioni economiche a tutti i capaci e meritevoli".