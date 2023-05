Ersu e UniversityBox: in un'app sconti per gli studenti su cibo, abbigliamento e viaggi

Ersu Palermo in collaborazione con UniversityBox ha attivato un servizio di sconti e agevolazioni per tutti gli studenti universitari e Afam della Sicilia occidentale: un’attività per supportare gli studenti e le loro famiglie nelle spese straordinarie o quotidiane con sconti e convenzioni su prodotti e servizi di tecnologia, food delivery, abbigliamento, viaggi.

Si tratta di un marketplace all’interno del quale scaricare gli sconti fruibili direttamente sui siti e-commerce dei produttori. Previste anche possibilità di guadagno grazie ad attività di influencer, promoter, ambassador per alcuni brand. Registrandosi con l'e-mail universitaria a questo link sarà possibile ottenere un profilo certificato cliccando sull'email di verifica ricevuta dopo la registrazione.

L’attività è possibile anche attraverso app Universitybox per Android e iOs. "Insieme al cda dell’Ersu - dichiara il presidente Michele D’Amico - cerchiamo di cogliere ogni opportunità in favore degli studenti. Con questa iniziativa diamo un segnale di apertura in termini di possibili collaborazioni nei confronti di tutti i soggetti che intendono portare avanti politiche di agevolazioni in favore del mondo studentesco provando a rendere più facile il loro percorso di studio".