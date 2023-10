Ersu, via alla procedura per il rimborso degli abbonamenti ai mezzi pubblici: fino a 50 euro di contributo

Pubblicata dall'Ersu la procedura per l'erogazione di contributi agli studenti delle Università, delle Accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occicdentale per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale (su gomma e rotaia).

E' quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato che "possono chiedere il contributo gli studenti universitari assegnatari di borsa di studio per l'anno accademico 2022-2023. Il contributo può essere concesso per abbonamenti nominativi annuali, mensili o settimanali, relativi al periodo 1 ottobre 2022-30 settembre 2023, fino a un ammontare massimo di 50 euro".

Per richiedere il rimborso gli studenti dovranno eseguire la procedura online, disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell’Ersu, terminando la richiesta e la validazione della stessa entro le 14 del prossimo 16 novembre. "Il Cda dell'Ersu - dichiara il presidente Michele D'Amico - ha approvato la proposta della presidenza dell'ente per dare un ulteriore segnale di attenzione agli studenti meritevoli e bisognosi che privilegiano l'uso del mezzo pubblico nella direzione della sostenibilità e del trasporto compatibile con il rispetto dell'ambiente".