Via al servizio mensa anche per gli studenti universitari della Lumsa

Da lunedì prossimo, 6 novembre, via al servizio mensa per gli studenti universitari Lumsa con la consegna dei pasti nella sede dell'università, in via Filippo Parlatore, 65. Per i circa 100 studenti con borsa di studio il servizio sarà totalmente gratuito, mentre gli altri pagheranno in base all'Iseeu tra 1,60 a 5,80 euro. Per fruire del servizio è necessario scaricare l'app "Ersu Palermo" e il pasto si paga al momento della prenotazione attraverso il "Borsellino elettronico".

"L'estensione del servizio mensa agli studenti della Lumsa - afferma Gabriele Carapezza Figlia, direttore del dipartimento di Giurisprudenza, economia e comunicazione della Lumsa a Palermo - testimonia la piena sinergia del nostro ateneo con l'Ersu, che assicura l'effettività del diritto allo studio di tutti gli studenti siciliani, anche delle università non statali. Grazie a una semplice app i nostri studenti potranno ricevere un pasto di qualità, ogni giorno. E' un traguardo importante conseguito anche grazie alla sensibilità del presidente Michele D'Amico e di tutto l'Ersu, ai quali va la nostra gratitudine".

D'Amico, presidente di Ersu Palermo dice che "siamo soddisfatti per l'attivazione del servizio che offriamo adesso anche agli studenti universitari Lumsa, con l'ausilio di Cot Ristorazione. Desidero ringraziare la Lumsa per l'attenzione nei confronti degli studenti meritevoli e bisognosi. Negli ultimi 12 mesi il Cda, in linea con il governo regionale e segnatamente con l'assessore regionale dell'Istruzione, ha chiuso il cerchio a Palermo in termini di raggiungimento dell'utenza: per la prima volta nella storia dell'ente viene portato il servizio anche alla Lumsa, all'Accademia di belle arti (sia ai Cantieri Culturali che in via Papireto) e al Conservatorio, dando un senso compiuto alla nostra missione che offre benefici (borse di studio) e servizi (posti letto e ristorazione) a tutti gli studenti delle università e degli istituti di alta formazione artistica e musicale in una condizione di parità anche tra istituzioni pubbliche statali e non statali. L'ente ha provveduto a potenziare il servizio non solo in tutte le residenze universitarie (Santi Romano, San Saverio, Schiavuzzo, Santissima Nunziata, Goliardo, Santissimo Salvatore), ma anche attivando il polo di via Archirafi. Nelle sedi in cui non vi è il servizio di ristorazione gli studenti aventi diritto ricevono un assegno sostitutivo. Desidero anche sottolineare - continua D'Amato - che circa 14 mila studenti ogni giorno hanno la possibilità di avere un pasto totalmente gratuito (che diventano due al giorno per i fuori sede), possedendo i requisiti di merito e di reddito previsti dalle normative nazionali. L'Ersu, inoltre, ha attivato un monitoraggio del servizio che ha consentito di aumentare sempre più il gradimento degli studenti, come certificato non solo dalla mancanza di segnalazioni, ma anche dalle verifiche delle autorità che monitorano continuamente le attività dell'azienda fornitrice del servizio. Inoltre, è partito un ulteriore, aggiuntivo, servizio di controllo sulla qualità, aggiudicato con procedure ad evidenza pubblica alla ditta Fosan di Roma".