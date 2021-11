Alla Molara una strada inghiottita dalle erbacce: "Il Comune l'ha totalmente abbandonata"

Una strada letteralmente inghiottita dalle erbacce. Accade in via Molara dove c'è una stradella del tutto inaccessibile (anche a piedi), tanta è alta l'erba. "Ormai da anni, l'amministrazione comunale l'ha totalmente dimenticata e abbandonata".

La denuncia arriva dal capogruppo della Lega in Consiglio, Igor Gelarda, e dalla consigliera di circoscrizione Maria Pitarresi, che oggi hanno effettuato un sopralluogo in seguito alla segnalazione di alcuni residenti. "Siamo andati a verificare di persona e abbiamo chiesto alla Rap d'intervenire per rendere nuovamente fruibile la strada, che è anche priva di illuminazione e fognature", aggiungono Gelarda e Pitarresi.

Con un ordine del giorno "agganciato" al Piano triennale delle opere pubbliche, la Lega ha impegnato il Comune a dotare "questa strada e quelle adiacenti di illuminazione pubblica e del collegamento al sistema fognario".