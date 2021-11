Erbacce allo stadio delle Palme: "Più che in un impianto sportivo sembra un campo di ortaggi"

Erbacce allo stadio delle Palme. Lo segnala il consigliere comunale Ottavio Zacco che si è fatto portavoce delle proteste di numerosi utenti. "Malgrado le mie reiterate segnalazioni, inoltrate a seguito delle rimostranze pervenutemi da numerosi utenti che frequentano lo stadio delle Palme, i quali lamentano l'incuria in cui versa il prato presente all'interno della pista - dice Zacco - a tutt'oggi gli uffici competenti non hanno provveduto a chiedere la manutenzione del verde nella zona destinata alle sessioni di allenamento dei giovanissimi allievi dei centri di avviamento sportivo costretti a svolgere gli allenamenti più che in un impianto sportivo in una sorta di campo di ortaggi, ennesima dimostrazione di una amministrazione totalmente distante dalle reali necessità cittadine".

Zacco conclude così: "Sono più che certo che anche in questa occasione, l'amministrazione attiva addosserà le colpe di questa incuria a qualcun altro. Pertanto ho chiesto che venga immediatamente ripristinato il prato per consentire ai giovani atleti di poter svolgere gli allenamenti in sicurezza".