Isola, l'istituto comprensivo Francesco Riso in Turchia per un progetto Erasmus

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 25 al 30 settembre 2022 i ragazzi e i docenti della scuola media Francesco Riso hanno partecipato alle LTTA Magia of Social media branching leteracy and comic book part 2, organizzate dalla Aksu Şehit Hakan Gemici İmam Hatip Ortaokulu-Giresun Turchia.

Le attività organizzate nell’ambito del progetto Erasmus “Click safe, surf smart, be aware of what you share” hanno voluto approfondire gli aspetti sociologici e psicologici dei social media - Social media are Psychology, sociology, more than technology. I social media hanno modificato il nostro approccio relazionale , i legami in Internet sono spesso intimi e confidenziali per la maggior apertura e disponibilità, favoriti anche da un ambiente “impersonale”, che sembra aiutare i giovani a ridurre gli ostacoli pratici e le difficoltà che possono insorgere nel mondo reale in termini di gestione delle relazioni. Questo però, a volte comporta anche nascondersi dietro un profilo o dietro una emoticon.

Spunti di riflessione, elementi di statistica, dibattiti, hanno caratterizzato tutte le attività che sono state egregiamente coordinate dalla professoressa Elmas Metin Kir e dall’accoglientissimo team dei docenti della scuola ospitante: Nihal Kandemir,AysenurBekiryazici Aydin, Selvi Gokce Piltan, Muammer Karaman, Esat Sogancilar, Gokham Memis. Intenso il programma: bellissima ed emozionante l’accoglienza con il gruppo strumentale e il coro della scuola che hanno intonato canti tradizionali con sonorità esaltanti e diverse dal nostro sistema tonale. Coinvolgente la performance di 2 studenti che hanno interpretato il rituale dei Dervisci roteanti.

Ma il programma ha previsto anche visite guidate in luoghi naturalistici e culturali importanti come le Mavi Gol, la visita alla moschea di Santa Sofia a Trebisonda, ex chiesa ortodossa del 1238 in stile bizantino, e la monastero di Sumela risalente all’836 , scavato nella roccia esempio di rispetto tra le religioni. Molti i momenti di socializzazione in cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi in lingua inglese,con i loro coetanei , giochi tradizionali, laboratori creativi, hanno permesso loro di rafforzare i loro legami di amicizia. Esperienza creativa, la tecnica Ebru: pittura sull’acqua dove il mescolarsi di colori ha dato vita a forme inaspettate.

Le alunne Gaia Naro, Sofia Maniscalchi, Aurora Fontana, Francesca Cardinale e i docenti Alessandro Agnetta, Alfonsa Pia Franco e Anna Durante hanno ricevuto dal Preside della scuola ospitante, Cihat Cengel, gli attestati di partecipazione in un contesto di amicizia, rispetto, fratellanza e condivisione obiettivi fondamentali dei progetti Erasmus.