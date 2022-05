VIDEO | "Ci hanno tolto il diritto di nascere e morire": a Palermo la protesta degli eoliani

"Oggi siamo tutti a Palermo insieme al Comitato 'L'ospedale di Lipari non si tocca' per protestare davanti all'assessorato regionale della Salute. Tanta gente ha raccontato la propria storia e il proprio disagio, qualcuno con le lacrime agli occhi. Siamo stanchi, è il momento di dire basta!". Così Emanuele Carnevale, imprenditore e candidato sindaco di Lipari, presente alla protesta che ha avuto luogo questa mattina davanti all'Assessorato Regionale alla Salute.

Alla protesta hanno preso parte cittadini provenienti da diverse parti della Sicilia, tra cui le Eolie. Ad organizzare l'evento i Comitati per la Salute. "L'assessore Razza deve ascoltare il grido di allarme fatto da giovani, donne e bambini. Un grido d'allarme che parte soprattutto dal nostro territorio, le isole Eolie. La politica trovi le soluzioni per dare risposta a tutte queste persone che gridano aiuto, per dare risposta agli eoliani! Ci hanno tolto il diritto di nascere ma anche il diritto di morire. Assessore Razza ascoltaci, abbiamo bisogno di risposte!".

Un appello rimasto inascoltato. Infatti nel pomeriggio i Comitati per la Salute hanno denunciato: "L'assessore Razza è irreperibile e la capo di gabinetto è scappata. L'incontro - si legge in una nota - era stato richiesto per Pec e la delegazione è stata fatta salire. Ma dell'assessore Razza non c'è traccia e per i Comitati venuti da ogni angolo della Sicilia con treni ed aliscafi solo continui rimpalli e un'attesa di più di un'ora. L'assessore Razza non solo non si è presentato all'incontro ma si è anche rifiutato di concordare una prima data di confronto con i comitati. La delegazione dei comitati ha aspettato per più di un'ora mentre la capo di gabinetto Antinoro ha continuato a prendere tempo ed è alla fine scappata sostenendo di non essere in grado di contattare l'assessore. E' una vergogna. Razza ha mostrato la considerazione che ha degli abitanti: assolutamente nulla".

I Comitati per la salute hanno deciso di bloccare momentaneamente la circolazione in piazza Ottavio Zino e dichiarano di non volersi fermar: "Contro l'arroganza delle istituzioni, solo gli abitanti possono cambiare le cose. Continueremo a lottare per il diritto a curarci nei nostri territori".