L'ente Parco delle Madonie vola in Romania per il 47° meeting europeo dei Geopark

Inizia oggi e terminerà il 31 marzo, il 47° meeting europeo dei Geopark ad Hateg, in Romania. In rappresentanza dell’Ente Parco delle Madonie, sono presenti il Commissario straordinario dell’Ente Salvatore Caltagirone e il dirigente Peppuccio Bonomo.

"L’obiettivo - si legge in una nota - è quello di rafforzare con gli altri membri europei i programmi di sviluppo locale e consolidare come Geoparco, la propria appartenenza sia alla rete European Geoparks Network (Egn) che a quella internazionale Global Geoparks Network (Ggn)".

"E’ un impegno partecipativo - dice il commissario Caltagirone – che costituisce per il Parco delle Madonie, un riconoscimento importante a livello internazionale, sia per la sua rilevante posizione geografica sul territorio italiano che, per le valenze geologiche in esso racchiuse e conservate, divenute patrimonio dell’Umanità. Le tematiche trattate, i workshop e i documenti che seguiranno durante il meeting, sono i presupposti fondamentali per una corretta gestione di questo “patrimonio della Terra” e favoriscono la sostenibilità delle comunità locali nella loro globalità. Proprio nel mese di giugno 2023, il Madonie Geopark, sarà oggetto di rivalidazione da parte dell’Unesco".