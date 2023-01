Ente Parco delle Madonie: iniziativa per le aziende agricole colpite dagli incendi

A Petralia Soprana l'Ente Parco delle Madonie ha consegnato alle aziende colpite dall'incendio del 2021 dei pali in legno, ricavato dagli alberi compromessi irrimediabilmente dal fuoco. Serviranno per la recinzione dei terreni agricoli. La consegna è avvenuta a Villa Sgadari.

“E' una nelle iniziative – spiega il presidente Angelo Merlino – messe in atto dall'Ente a sostegno delle aziende colpite dal grande incendio del 2021 i cui effetti sono tuttora visibili e tangibili. Abbiamo dato vita ad una raccolta fondi ed abbiamo realizzato anche un calendario per sostenere chi ha subito danni dal fuoco. Ma soprattutto ci siamo subito confrontati con le Autorità regionali preposte per una sempre più efficace campagna di prevenzione e per il restauro dei luoghi”.