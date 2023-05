Ente parco delle Madonie: attivati numeri telefonici per segnalare la presenza di cinghiali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Ente Parco ha attivato tre numeri telefonici, mediante i quali, sarà possibile effettuare segnalazioni per la presenza di suidi in aree urbane, extraurbane e aree agricole che si trovano all’interno del Parco. Lo rende noto il Commissario straordinario dell’Ente, Caltagirone “Il personale dell’Ente, a seguito delle richieste telefoniche pervenute, effettuerà una prima valutazione di accertamento sulla base dei dati tecnici acquisiti e, procederà successivamente, ad individuare fisicamente le zone segnalate, mediante sopralluoghi. L’intento, è quello di mitigare eventuali rischi e danni a cose e persone, razionalizzando allo stesso tempo gli interventi di salvaguardia e di sicurezza sul territorio. Attraverso sopralluoghi effettuati nel più breve tempo possibile, sarà individuata la metodologia più idonea da applicare: sessione di selecontrollo (con selettori accreditati) per verificare, nei luoghi, la sussistenza di condizioni minime di sicurezza (2 km. fuori dai centri abitati; assenza di vegetazione fitta e d’infrastrutture abitate o trafficate) o nei casi in cui non fosse possibile effettuare la “battuta”, procedere alla collocazione di appositi chiusini di cattura mobili.

Di fronte a questa emergenza, per ora all’ordine del giorno, nonostante le misure già attuate, è necessario fornire una corretta informazione ai cittadini, in modo da prevenire eventuali momenti di preoccupazione e pericoli connessi alla presenza dei cinghiali anche in aree urbane. I numeri telefonici per segnalare la presenza di suidi Parco delle Madonie: 0921/684059 , 0921/684023, 0921/684040 Per conoscere i dettagli del servizio fornito, occorre accedere al sito dell’Ente Parco delle Madonie www.parcodellemadonie.it