VIDEO | Segnala carrozze con cavalli prive di targa, animalista inseguito: "Volevano pestarmi"

Le immagini postate sui social da Enrico Rizzi: "Costretto a fuggire in auto in centro storico tra il panico dei turisti, intervenuta la polizia. Sporgerò dettagliata denuncia"

Si sarebbe accorto che in piazza Verdi, davanti al teatro Massimo, due carrozze trainate da cavalli erano prive di targhe e lo ha fatto notare alla polizia municipale. Una segnalazione che ha scatenato la reazione di diversi "gnuri" che si sono messi all'inseguimento della sua auto. E' quanto successo oggi nel primo pomeriggio ad Enrico Rizzi, animalista, che ha mostrato le immagini di quanto accaduto sui social.

"Erano più di 25 energumeni, hanno lanciato i cavalli al trotto. Mi sono spaventato e sono stato costretto a fuggire in auto tra il panico dei turisti che si trovavano in centro storico", dice Rizzi. L'animalista è stato poi raggiunto da diverse volanti della polizia chiamate dallo stesso. "Ho fatto vedere loro i video e raccontato l'episodio. Nei prossimi giorni sporgerò dettagliata denuncia", spiega. Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Borrelli, deputato nazionale di Alleanza Verdi La Sinistra, che ha rilanciato il video e scritto: "Enrico Rizzi inseguito dai cocchieri a Palermo protagonisti ancora oggi dello sfruttamento di cavalli in condizioni estreme e di atti di violenza inqualificabili".